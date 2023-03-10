Стадион в Чалне превратят в палаточный городок для поклонников рока

Летом под Петрозаводском пройдет музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» (0+). К его проведению готовятся заранее. В Чалне прошло заседание оргкомитета с участием главы Пряжинского района Оксаны Гаврош, главы поселения Натальи Силаковой и местных депутатов.

На встрече обсудили возможности развития поселения при проведении фестиваля, участия волонтеров, предпринимателей и ремесленников, возможности размещения гостей в домах местных жителей. Также обсудили варианты организации транспортных потоков и парковок на территории поселения.

Для организации палаточного городка поклонников живого звука местные власти предоставят стадион. Организаторы трехдневного фестиваля позаботятся об охране, установке био-туалетов и мусорных баков. Еще одну встречу проведут в апреле.

«Воздух Карелии» пройдет 16-18 июня на территории вотчины Талвиукко. На фестивале выступят выступят «Алиса», Гарик Сукачев, TODD (экс-музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), Gayazov$ Brother$, Игорь Растеряев, 7Б, «Наив», «Мара», «Черный Вторник», «Ангел НеБес», «Космонавтов нет», «Разные люди» и «Тролль гнет ель». // фото предоставлено организаторами музыкального мероприятия