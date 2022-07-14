Сроки охоты на медведя и барсука в Карелии определены

В этом году добыча медведя разрешена с 1 августа по 15 декабря, а барсука – с 15 августа по 31октября, сообщили в минприроды республики. Также утверждены квоты на добычу бурого медведя и барсука по районам региона.

В ведомстве отметили, что прием заявлений на выдачу разрешений на добычу медведя в общедоступных охотничьих угодьях будет организован 22 июля в 9:00. Подать заявление можно через портал Госуслуг, непосредственно в министерстве, а также в местных МФЦ или по почте заказным письмом.

Разрешения на добычу медведя будут распределяться между физлицами в порядке очередности поступления и регистрации заявлений. О том, что в Карелии приняли закон о жеребьевке при распределении квот «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. Фото: unsplash.