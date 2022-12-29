Средняя зарплата в Карелии в очередной раз выросла

Средняя зарплата в республике вновь выросла. Такие данные приводит Карелиястат на своем официальном сайте.

По информации ведомства, в октябре 2022 года средняя зарплата в Карелии составила 53 999 рублей. По сравнению с октябрем 2021 года показатель вырос на 11,7%. При этом реальная зарплата, характеризующая покупательную способность, за год снизилась на 0,4%.

Отметим, что в сентябре 2022 года средняя зарплата в республике составляла 52 995 рублей. // Фото: unsplash.com