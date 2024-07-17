Спортсмен из Петрозаводска осилил веломарафон в 1200 километров

Житель Петрозаводска Владимир Басунков стал первым спортсменом из карельской столицы, которому удалось преодолеть дистанцию веломарафона «Вуокса-Онего-Ладога». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Марафон прошел по территории Ленинградской области и Карелии. Он стартовал в Выборге 7 июля и финишировал в Петрозаводске 11 июля. За эти дни участники посетили Лахденпохью, Сортавалу, Рускеалу, Питкяранту и Олонец. Общая дистанция составила 1203 километра.

Веломарафон проводится раз в четыре года с 2008 года. Его организует петербургский клуб «Балтийская звезда». // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»