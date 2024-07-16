Петрозаводчанка победила на соревнованиях команд Союзного государства

Матчевая встреча команд Союзного государства U18 проходит в Бресте. В составе российской сборной выступают спортсмены из петрозаводской спортивной школы олимпийского резерва №3, сообщили в мэрии.

В первый день соревнований Ева Икутьева завоевала золотую медаль в метании копья, показав результат 46 метров 21 сантиметр.

Анастасия Босенко заняла пятое место с результатом 42 метра 68 сантиметров. Обе спортсменки тренируются под руководством Андрея Моруева и Елены Ушинской. // фото: администрация Петрозаводска