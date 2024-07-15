Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали первенства России

На соревнованиях в Краснодаре спортсмены из Петрозаводской спортивной школы олимпийского резерва №3 продемонстрировали отличные результаты. Команда показала высокий уровень подготовки и проявила себя с лучшей стороны.

София Фофанова стала победительницей соревнований в прыжках в длину, установив результат в 6 м 32 см. Ее успешное выступление и квалификация на матчевую встречу в Бресте стали заслугой не только самой спортсменки, но и тренерского дуэта Яны Зверевой и Сергея Василенка

Арсений Киселев завоевал серебро в беге на 400 метров с барьерами, показав отличное время 52,72 секунды. Работа с тренерами Наталией Козловой и Александром Кишкиным помогла спортсмену достичь такого впечатляющего результата.

Полина Юрина заняла четвертое место в метании копья, показав результат 43 м 91 см. Ее тренером является Андрей Моруев.

Арсений Гжибовский финишировал шестым в беге на 200 метров с результатом 22,06 сек. Тренеры Светлана Белова и Владислав Босоногов занимаются его подготовкой.

Юлия Андрианова стала седьмой в семиборье, набрав 4761 очко. Ее тренируют Евгений, Ирина и Игорь Савиновы.

Елизавета Коротянская заняла девятое место в тройном прыжке с результатом 11 м 90 см. К соревнованиям ее готовили Татьяна Вологдина и Сергей Василенок.

Кроме того, сборная Карелии заняла третье место в общекомандном зачете благодаря успешным выступлениям всех участников и поддержке тренерского штаба. // фото: администрация Петрозаводска