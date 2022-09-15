Спортивный сквер благоустроили и озеленили в Петрозаводске

Спортивный сквер в Петрозаводске благоустроили по проекту о формировании комфортной городской среды. Летом на этой общественной территории установили оборудование, 14 сентября высадили деревья, сообщили в Петросовете.

Заявку подали жильцы дома № 4, ее одобрили и поставили в сквере на Ключевой скамейки, качели, оборудование для воркаута и теннисный стол. Также установили освещение, камеры видеонаблюдение, озеленили территорию.

Жители 14 сентября приняли участие в посадке деревьев. Потом состоялось чаепитие. // Фото: Петросовет