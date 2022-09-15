О том, что придется «разгребать» новому прокурору Петрозаводска

Работа прокурора Петрозаводска – это не только кабинет, не только участие в судебных процессах, но это и ежедневная дежурная работа по городу. В городскую прокуратуру поступают ежедневные нарекания граждан. На них необходимо реагировать, выезжать на место происшествия.

А есть и другие заботы. Прошлый год, например, показал, что городские службы не умеют готовиться к зиме – достаточно было одного серьезного снегопада, чтобы Петрозаводск оказался в коллапсе. Сугробы тогда так и не убрали: оказалось, что службы не готовы, хотя бюджет Петрозаводска предоставил достаточные средства. В результате, сугробы и наледи растаяли естественным образом только весной.

В Петрозаводск пришел новый прокурор – Сергей Кокорев. Петрозаводчане ждут от него реальных действий, способных повлиять на снижение преступности. Необходимо защитить горожан в вопросах невыплаты зарплаты, найти действенные механизмы влияния на недобросовестные управляющие компании. Список не перечесть.

Ежедневно в прокуратуре города Петрозаводска осуществляется прием граждан. Личный прием прокурором города проводится по предварительной записи. Тел. 8 (8142) 593-260. (Видео)