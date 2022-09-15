День первокурсника в ПетрГУ пройдет как до пандемии

Фестиваль PROFEST в честь Дня первокурсника пройдет в Петрозаводске 19 сентября. В профкоме обучающихся ПетрГУ рассказали, что студентов соберут на ул. Герцена 31б.

Для них подготовили насыщенную программу: концерт, образовательные лекции, спортивные и творческие площадки, ярмарку студенческих коллективов и объединений ПетрГУ.

Также проведут конкурс Big Dance Battle, где 11 институтов будут показывать танцевальный флешмоб, а компетентное жюри выберет победителей.

День первокурсника из-за пандемии последние два года проходил онлайн. В этом году он впервые с 2020 года состоится в очном формате. // Фото: ПетрГУ