Специально подготовленные сосны из Карелии высадили под Мурманском

На территории мурманского лесничества высадили триста сеянцев сосны в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает ТАСС, ссылаясь на зам. министра природных ресурсов Мурманской области Екатерину Туйчиеву.

Как пояснили в минприроды региона, сеянцы сосны для высадки привезли из Карелии, их специально вырастили из семян и хорошо адаптировали к условиям северного климата.

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала 26 августа на Камчатке. Акция задумывалась как ответ на лесные пожары. Всего в 2020 году планируется высадить 40 миллионов деревьев. Акцию проводят Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы в рамках национального проекта "Экология".