11 декабря 2023, 10:39
Специалисты Соцфонда проконсультируют жителей Карелии
Карельское отделение СФР проведет традиционную горячую линию
Во вторник, 12 декабря, карельское отделение Социального фонда проведет горячую линию для жителей республики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Традиционное мероприятие будет посвящено вопросам пенсионного законодательства.
Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes