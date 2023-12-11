Специалисты Соцфонда проконсультируют жителей Карелии

Во вторник, 12 декабря, карельское отделение Социального фонда проведет горячую линию для жителей республики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Традиционное мероприятие будет посвящено вопросам пенсионного законодательства.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes