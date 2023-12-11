Эксперты назвали срок накопления на первый взнос по ипотеке в Карелии

Эксперты посчитали, как быстро российские семьи с одним ребенком смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения квартиры площадью 60 кв.м.

Как следует из исследования РИА Новости, лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, дольше всех придется откладывать в Чечне и Кабардино-Балкарии.

Предполагалось, что в семье работают оба и ежемесячно смогут откладывать 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости квартиры. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брали отдельно.

Карелия расположилась между Новгородской и Саратовской областями на 42-й строчке. Согласно подсчетам, семье потребуется 5,2 года, чтобы накопить нужную сумму. При этом доля семей, которые не смогут накопить на первый взнос даже за 10 лет, в нашем регионе составляет 28,4%.

Для сравнения: в Петербурге семье потребуется 4,8 года, чтобы накопить на первый взнос, в Москве – 5,3. // фото «Петрозаводск говорит»