Специалисты по искусственному интеллекту съехались в Петрозаводск

3 и 4 апреля в Петрозаводске на базе детского технопарка «Кванториум Сампо» состоялся финальный этап межрегионального хакатона для разработчиков по искусственному интеллекту «iVision 2021».

Первый карельский хакатон по искусственному интеллекту стартовал 15 марта. 34 команды программистов из 15 городов России и из Праги приняли участие в отборочном онлайн-этапе. Они решали задачи трех уровней сложности: искали автомобиль «Лиса» на видеопотоке, писали алгоритмы для определения парковочных мест на проспекте Ленина и распознавали состояние Онежского озера. И только 10 команд смогли пройти в финал.

Заключительный этап состоялся в Петрозаводске на базе детского технопарка «Кванториум Сампо» и собрал 29 участников из Кировска, Кемерово, Зеленограда, Москвы, Орла, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Севастополя и Петрозаводска.

Первые места в трех номинациях получили команда из Кемерово, сборные Санкт-Петербург — Зеленоград и Санкт-Петербург — Орел. Две команды из Петрозаводска взяли второе место в номинации «Опытные» и третье место в номинации «Джуниоры».

Завершился второй день финального этапа праздничным столом и познавательной лекцией Дмитрия Жоржевича Корзуна, заведующего лабораторией интеллектуального анализа данных, зам. директора по науке центра искусственного интеллекта. Участники события посетили три экскурсии: музей ИЗО, музей науки и Онежскую набережную.

Организаторы мероприятия - компания «Ситилинк» и детский технопарк «Кванториум Сампо» - планируют сделать хакатон по искусственному интеллекту ежегодным событием для Карелии и в следующем году расширить географию участников.