Специалисты мэрии выяснили, что автобус маршрута 22 не дезинфицировали

Сегодня специалисты мэрии совместно с представителями Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК провели рейд, в ходе которого была проверена организация противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте, сообщает сайт городской администрации.

На конечных остановках в районе Лыжной и Балтийской улиц инспектирующие смотрели, как проводится санитарная обработка салонов транспортных средств, проверили наличие санитайзеров для пассажиров и соответствии дезинфицирующих средств рекомендациям Роспотребнадзора.

В ходе проверки выяснилось, что в автобусе маршрута № 22 обязательная обработка салона не выполнялась. По факту нарушения составлен акт.

Рейды будут продолжены.

Фото с сайта городской администрации