28 июня 2020, 14:33
Специалисты мэрии проверили магазины и парикмахерские Петрозаводска
Контроль за выполнением противоэпидемиологических требований в карельской столице осуществляется на постоянной основе
В Петрозаводске продолжаются рейды по различным огранизациям. Специалисты мэрии контролируют, соблюдаются ли в учреждениях особые требования, связанные с пандемией.
Так, с 26 по 28 июня специалисты мэрии инспектировали парикмахерские, объекты сферы туризма и общественного питания, магазины. Проверки прошли примерно в 20 учреждениях.
Сотрудники администрации проверяли, есть ли на объектах средства защиты и дезинфекции, выполняется ли санитарная обработка помещений, соблюдается ли масочный режим.
В мэрии заявили, что рейды по предприятиям потребительского рынка и сферы услуг проводятся в городе регулярно.