Специалисты мэрии проверили магазины и парикмахерские Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются рейды по различным огранизациям. Специалисты мэрии контролируют, соблюдаются ли в учреждениях особые требования, связанные с пандемией.

Так, с 26 по 28 июня специалисты мэрии инспектировали парикмахерские, объекты сферы туризма и общественного питания, магазины. Проверки прошли примерно в 20 учреждениях.

Сотрудники администрации проверяли, есть ли на объектах средства защиты и дезинфекции, выполняется ли санитарная обработка помещений, соблюдается ли масочный режим.

В мэрии заявили, что рейды по предприятиям потребительского рынка и сферы услуг проводятся в городе регулярно.