Специалисты «Ками» рассказали, как оригинально украсить печь

Печь – сердце дома. Ровные ряды кирпичей, красивые дверки – всё это радует глаз. Но у всех разные вкусы. Кому-то кирпич не кажется привлекательным сам по себе, и хочется добавить украшений. В Печном центре «Ками» решили исправить это, и в прошлом году занялись новым направлением – печной керамикой.

В Центре был открыт цех по керамике и разработан ряд украшений для печи. В первую очередь специалисты «Ками» сделали обрамления задвижек, потому как это место многим кажется не очень привлекательным. Как только были изготовлены первые изделия и установлены обрамления задвижки, печь сразу начала смотреться по-другому.

Специалисты Центра решили не останавливаться и сразу же разработали серию обрамлений: для термометра и топки.

Наличие печной керамики помогает сэкономить при строительстве печи. Вместо более дорогого облицовочного кирпича, можно использовать обычный рядовой кирпич, под дальнейшее оштукатуривание печи и добавить, подходящий по цвету, набор печной керамики.

«Наши специалисты продолжают развивать данное направление и у нас появляются новые вариации вьюшек, виньеток, керамических плиток и других видов печных украшений», - рассказали в Центре «Ками».

Купить печную керамику можно по адресу пр. Лесной, 51 или ул. Онежской Флотилии, д. 2, ст.11 или заказать на сайте.

Если у вас есть индивидуальный заказ – свяжитесь со специалистами :

- телефон - +7(900)455-28-98

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