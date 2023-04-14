Спасатели прогнали рыбака с опасного водоема

Запрет выхода на лед не останавливает некоторых любителей зимней рыбалки. Утром в пятницу 14 апреля такого любителя застали спасатели кемского поисково-спасательного отряда в ходе рейда на реке Кемь и в акватории Белого моря.

Мужчина ловил рыбу на тонком льду реки. Его заметили спасатели, напомнили о действующем запрете и опасности. В итоге рыбака сопроводили на берег.

Спасатели установили знаки об опасности выхода на лед. // фото «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»