Россиянкам показали упражнение против целлюлита

Известная российская гимнастка Ляйсан Утяшева показала в своем телеграм-канале, как можно убрать целлюлит в домашних условиях.

По мнению мастера спорта, для этого нужно выполнять глубокие приседания по типу плие, при этом делая акцент на внутреннюю поверхность бедра. Именитая гимнастка считает, что подобное упражнение устраняет отчетность, застои и помогает бороться с целлюлитом.

Для правильного выполнения нужно широко расставить ноги, повернуть носки на 45 градусов и вытянуть руки вперед. Из этого положения нужно присесть как можно глубже, но не падать, перенести вес на пятки, при этом важно, чтобы колени были над вторыми пальцами стопы. Следует выдохнуть и начать подниматься, но нельзя полностью выпрямлять ноги в верхней точке.

Утяшева рекомендует выполнять присед три раза, затем подняться и заново начать с другой ноги. Повторить цикл нужно несколько раз, а на неделе лучше повторить несколько раз.

Спортсменка посоветовала выполнять упражнение босиком или в кроссовках, носках, которые обеспечат хорошее сцепление с полом. // фото скриншот