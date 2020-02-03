Спасатели помогли пожилой петрозаводчанке снять кольцо с пальца

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы пришли на выручку петрозаводчанке, 1946 года рождения.

Спаастелям потребовалось полчаса, чтобы освободить палец женщины. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Также спасатели помогали в эвакуации больного врачам скорой в поселке Пиндуши в Медвежьегорском районе. Кроме того спасатели привлекались, чтобы открыть входную дверь на улице Чистая в Петрозаводске. Помощь специалистов по вскрытию двери также потребовалась в Сортавале, где на улице Кайманова хозяйка квартиры - инвалид 2 группы упала и не смогла открыть дверь социальному работнику.