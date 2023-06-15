Спасатели освободили ребенка из запертого гаража в Карелии

Вечером 15 июня на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о том, что в Беломорске ребенок провалился в один из гаражей напротив школы №3. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому району.

На место происшествия незамедлительно отправились пожарные. Оказалось, что десятилетний мальчик бегал по крыше гаража, который стоял на ремонте, и провалился внутрь. Ребенок при падении ударился головой и получил травму челюсти.

Для спасения школьника было принято решение вскрыть дверь гаража бензорезом. Мальчика обнаружили в сознании. Его передали бригаде скорой помощи. // Фото ОПС по Беломорскому району