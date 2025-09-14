Спасатели нашли в лесу потерявшихся деда с внучкой

Вчера вечером в девятом часу вечера было сообщено о потерявшихся в районе населённого пункта Орзега Прионежского района. Спасатели узнали, что лесу заблудились мужчина 1959 г. р. и внучка 2013 г. р., сообщил Госкомитет Карелии по безопасности.

На поиски людей была направлена группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС. И поиск был удачен.

Ночью петрозаводские спасатели в районе деревни Орзега вывели из леса мужчину с внучкой. Потеряшки были доставлены в СНТ.