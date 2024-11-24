Спасателей вызывали к месту ДТП в Кондопожском районе

Утром 23 ноября в Кондопожском районе произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-слжба МЧС по РК.

Сигнал о происшествии на дороге от трассы «Кола» к Унице поступил на пульт дежурного в 7:56 утра. Прибывшие на место спасатели выяснили, что автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал один человек. Спасатели помогли в транспортировке пострадавшего. // Фото «Петрозаводск говорит»