24 ноября 2024, 13:08
Автомобиль перевернулся из-за пьяного водителя в Карелии
В Костомукше женщина попала в больницу из-за нетрезвого автомобилиста
Ранним утром 24 ноября в Костомукше произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Об этом сообщает издание «Новости Костомукши».
По данным источника, в пять часов утра водитель автомобиля «Форд Фокус» дрпустил съезд в кювет. Водителю 28 лет. Он был пьян и врезался в опору освещения.
В результате аварии пострадала 27-летняя пассажирка автомобиля. Ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются. // Фото источника