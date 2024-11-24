Автомобиль перевернулся из-за пьяного водителя в Карелии

Ранним утром 24 ноября в Костомукше произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Об этом сообщает издание «Новости Костомукши».

По данным источника, в пять часов утра водитель автомобиля «Форд Фокус» дрпустил съезд в кювет. Водителю 28 лет. Он был пьян и врезался в опору освещения.

В результате аварии пострадала 27-летняя пассажирка автомобиля. Ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются. // Фото источника