28 августа 2023, 11:34
Сожитель избил подругу мешком с мусором
Житель Карелии не первый раз поднимает руку на сожительницу: сейчас ему грозит до трех месяцев заключения
В Беломорске мужчина поднял руку на свою подругу. Ранее его привлекали к административной ответственности за побои. В этот раз он стал фигурантом двух уголовных дел.
Все началось с обидных слов, за выяснением отношений мужчина схватил мешок с пластиковым мусором и ударил подругу по голове. После финальной точки в конфликте мужчина куда-то ушел, а его подруга пошла к врачу. Когда она вернулась домой, сожитель снова ее избил.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что максимальная санкция статьи «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает арест до трех месяцев. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson