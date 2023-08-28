Сожитель избил подругу мешком с мусором

В Беломорске мужчина поднял руку на свою подругу. Ранее его привлекали к административной ответственности за побои. В этот раз он стал фигурантом двух уголовных дел.

Все началось с обидных слов, за выяснением отношений мужчина схватил мешок с пластиковым мусором и ударил подругу по голове. После финальной точки в конфликте мужчина куда-то ушел, а его подруга пошла к врачу. Когда она вернулась домой, сожитель снова ее избил.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что максимальная санкция статьи «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает арест до трех месяцев. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson