Пудожанин обиделся на необщительного родственника и разбил его машину

Житель поселка в Пудожском районе обнаружил, что его автомобиль кто-тот повредил. Оказалось, это сделал 20-летний родственник, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что юноша затаил на автомобилиста обиду – тот не захотел общаться с ним. Ночью парнишка выпил, пришел во двор к родственнику, нашел палку и выбил стекла в машине. Потом залез на нее, оставив на кузове вмятины.

Теперь ему предстоит ответить за умышленное повреждение чужого имущества. Возбуждено уголовное дело. // фото: АSphotofamily/ freepik.com