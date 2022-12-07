Современное оборудование для изучения мозга появилось в Карелии

Многофункциональный современный комплекс для электроэнцефалографии появился в Карелии. Его закупили после обращения матери больного эпилепсией ребенка, рассказал министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Женщина пожаловалась, что в карельской столице нельзя провести ночной ЭЭГ-мониторинг. Его делали специалисты Городской детской больницы днем, только раз в неделю. Техника при этом устарела как морально, так и физически, ее нужно было менять.

только в течение одного дня в неделю. При этом техника устарела ей потребовалась замена.

- Мы закупили для кабинета нейрофункциональных исследований самый современный 29-канальный многофункциональный комплекс стоимостью более 3 миллионов рублей,

- сообщил министр.

Уникальное оборудование будут использовать для изучения головного мозга детей и их нервно-мышечной системы, диагностики эпилепсии, уточнения локализации патологической активности, выявления объемных, сосудистых и воспалительных процессов.

Комплекс в том числе будет работать в режиме длительного ЭЭГ-видеомониторинга, в том числе и ночного. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте