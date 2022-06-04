Сотрудники «Ками» разработали облицовку печей из талькобетона

Талькохлоритные печи – одни из самых популярных в печном центре «Ками». Они красивые и статные, а главное – это уже готовый комплект, который достаточно лишь доставить на объект и собрать по инструкции мастерам.

На сегодняшний день талькохлоритные печи – дорогое удовольствие, которое стремительно дорожает, по тому, как в России не так много разработанных месторождений данного камня. По этим причинам в печном центре «Ками» решили искать альтернативу, и наши технологи разработали талькобетон.

Мы используем щебень талькохлорита и специальные виды цемента – так и получается талькобетон. Он применяется в наружных облицовках и по объёмным весам разница между исходным материалом и нашим невелика. По своим характеристикам он очень схож с талькохлоритом, однако значительно прочнее и не имеет склонности к разрушению и появлению трещин,

- поделились опытом специалисты печного центра «Ками».

Данная технология - недешёвое удовольствие, однако, это выгоднее, чем использовать обработанный камень.

Мы уверены, что на рынке будут появляться всё новые и новые материалы, и занимаемся дальнейшими собственными разработками. Сегодня мы готовы представить новый камин «Лахта». Его облицовка полностью состоит из талькобетона. Мы уверены, что данное направление будет развиваться, и в будущем мы планируем расширять модельный ряд печей и каминов из нового материала,

- рассказали в печном центре «Ками».

Магазин «Ками на Лесном»

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