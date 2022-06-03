Сбер и аптечная сеть «Алоэ» запустили сервис снятия наличных на кассе

Сбер и федеральная аптечная сеть «Алоэ» запустили на территории Северо-Запада сервис снятия наличных на кассе аптек при безналичной оплате покупок. Решение реализовано на базе эквайринга Сбера в партнёрстве с «Алоэ», ставшей платёжным агентом банка.

Можно снять до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки, выдача наличных осуществляется без комиссии.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5000 рублей. Затем сотрудник аптеки сканирует товары и указывает запрошенную сумму выдачи, и после оплаты товара картой выдаёт покупателю наличные.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Мы считаем, что снятие наличных должно быть доступно всем и всегда, поэтому совместно с партнёрами расширяем возможности для наших клиентов. Для них сервис удобен тем, что не нужно искать ближайший банкомат, а для бизнеса – это дополнительное привлечение покупателей в торговую точку и повышение среднего чека. Уверен, этот сервис сделает жизнь многих граждан комфортнее.

Алексей Ронкин, директор IT-департамента аптечной сети «Алоэ»

Для меня, как для руководителя IT-департамента, очень важно внедрять цифровые инновации в аптечный бизнес, чтобы сделать его максимально комфортным для клиента. Современный человек редко располагает большим запасом свободного времени, поход в аптеку и снятие денег в банкомате – это чаще всего срочные дела, которые не должны отнимать много ресурсов. Гораздо удобнее и практичнее – совместить два этих процесса, потратив на это минимум своего драгоценного времени. Это удобная опция, которой я с удовольствием пользуюсь сам.

В настоящее время услуга доступна в более чем 240 аптеках сети «Алоэ» по всей территории СЗФО.