В Петрозаводске прошел II Благотворительный турнир по волейболу

1 июня в спортивном зале ВСЦ "Акватика" прошел II Благотворительный турнир по волейболу в поддержку детей с особенностями развития, организаторами которого стали благотворительный фонд "Открытые возможности" и креативное агентство "Ильматар". Первый такой турнир состоялся в 2019 году, и должен был стать ежегодным, но пандемия внесла свои коррективы, и проведение второго турнира пришлось отложить на несколько лет.

Подобные мероприятия - визитная карточка фонда. В его активе - благотворительные турниры по боулингу и мини-футболу, марафон йоги. На сегодняшний день проекты фонда реализуются на территории 15 регионов России.

Важно, чтобы в обществе было сформировано толерантное отношение к детям с особенностями развития. С ребятами нужно уметь общаться, и игра в волейбол хорошо подходит для этого. Такой формат востребован и у детей, и у взрослых,

- отмечает Наталья Абрамова, руководитель благотворительного фонда "Открытые Возможности.

На площадке спортивного центра "Акватика" собрались корпоративные команды многих организаций: КСМ, Корпорации развития РК, Петроимпульс, клиники Кивач, ПетрГУ, проекта "Почувствуй ритм", фонда "Открытые возможности", городского казачьего Общества "Петрозаводское". Кроме того, поучаствовать смогли и отдельные представители муниципальных и общественных организаций карельской столицы.

Группа компаний "Петроимпульс", традиционный партнер фонда, в этом году впервые вышла на площадку в качестве игроков.

Мне импонирует главная идея турнира, что все дети равны, а волейбольная площадка - это равенство возможностей и шанс завести новые знакомства и друзей. Такой турнир не только объединяет коллективы и людей, но и дает импульс к благотворительности. Будет здорово, если благодаря собранным на турнире средствам, кто-то из ребят, сейчас не имеющим возможности принять участие в соревновательной программе, смогут тренироваться вместе со своими друзьями в интернате,

- отмечает директор компании «Петроимпульс» Дмитрий Емельченко.

Главная идея турнира - смешанные команды: медики, строители, волонтеры, служащие, инженеры и подростки с особенностями развития вместе боролись за победу. По итогам жеребьевки было образовано 8 команд, которые сами придумали себе названия и соревновались по олимпийской системе на выбывание. Победила сборная команда "Зенит", призерами стали команды "Карельская Калитка" и "Солянка".

Самым юным участником соревнований стал Демьян Великанов: в силу возраста он не мог составить достойную конкуренцию соперникам на волейбольной площадке, зато достойно отстаивал честь команды КСМ в конкурсе прыжков на скакалке. Все юные участники турнира получили памятные подарки от организаторов в честь Дня защиты детей.

Мы организовали этот турнир, чтобы показать: благотворительность - это не только финансирование общественных организаций и фондов, или какие-либо акции в их поддержку, но и социализация. Это создание комфортной среды для детей с особенностями развития,

- прокомментировала Анастасия Вольфред, менеджер креативного агентства "Ильматар".

Такой формат соревнований поддержали и сами игроки. "Они такие же люди, как и мы все, надо им помогать, надо с ними играть, заниматься по возможности. Я имею возможность прийти, я пришел", - отметил участник турнира Андрей Чистяков.

Наша компания достаточно часто участвует в различных благотворительных акциях. И эту тоже решили не пропускать, готовились, тренировались ,

- добавил Павел Барабанов.

На мероприятии также присутствовали волонтеры-медики. Для некоторых из них это был первый опыт. "Совсем недавно мы прошли обучение, а сегодня уже стоим с аптечкой, наблюдаем за игроками и оказываем первую помощь,

- рассказали юные волонтеры-медики Ксения Чапова и Диана Горшкова.

Это было круто, сильно, позитивно, весело, и самое главное эмоционально! Всем участникам, всем организаторам, всем тем, кто готовил и помогал на мероприятии огромнейшее спасибо!,

- поделился впечатлениями Наур Гокинаев.

На собранные в рамках благотворительного турнира средства организаторы закупили спортивный инвентарь, который передадут воспитанникам интерната в Ладве.