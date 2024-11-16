16 ноября 2024, 11:54
Общество

Сотрудники ГИБДД проверяют водителей в одном из районов Петрозаводска

Массовые проверки правил перевозки детей проходят на Кукковке

Сегодня, 16 ноября автоинспекторы на Кукковке проверяют соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, предупреждает ГИБДД.

Автоинспекторы также проводят разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Госавтоинспекция просит водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.

Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

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