Сотрудник МЧС умер во время соревнований в российском городе

В Тюмени во время соревнований по поднятию тяжестей умер один из участников. Об этом сообщает портал 72.ru.

По данным источника, мужчина, который был сотрудником МЧС и всегда представлял на различных турнирах это ведомство, несколько раз поднял большой вес, а затем отошел в сторону и рухнул на землю. Дежурившая на соревнованиях бригада скорой помощи попыталась реанимировать участника. Однако у медиков ничего не вышло.

Отмечается, что мужчина был в прекрасной физической форме и никогда не жаловался на здоровье. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать остановка сердца. // Фото: скриншот видео 72.ru