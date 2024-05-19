19 мая 2024, 16:59
Сотрудник МЧС умер во время соревнований в российском городе
В Тюмени трагедией завершились состязания силачей
В Тюмени во время соревнований по поднятию тяжестей умер один из участников. Об этом сообщает портал 72.ru.
По данным источника, мужчина, который был сотрудником МЧС и всегда представлял на различных турнирах это ведомство, несколько раз поднял большой вес, а затем отошел в сторону и рухнул на землю. Дежурившая на соревнованиях бригада скорой помощи попыталась реанимировать участника. Однако у медиков ничего не вышло.
Отмечается, что мужчина был в прекрасной физической форме и никогда не жаловался на здоровье. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать остановка сердца. // Фото: скриншот видео 72.ru