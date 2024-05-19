Мертвую школьницу нашли в парке в Москве

В Москве в лесопарковой зоне найдено тело девочки 2010 года рождения. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

По данным источника, ранее в полицию с заявлением обратилась москвичка. Она рассказала, что 17 мая ее дочь не вернулась домой. Девочку начали искать.

Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По предварительным данным, школьница могла отравиться психотропными веществами.

Из парка в больницу также доставлена подруга погибшей. Ей поставлен диагноз отравление, вероятно, психотропными веществами.

Обстоятельства трагедии устанавливают компетентные органы. // Фото прокуратуры Москвы