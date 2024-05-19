19 мая 2024, 14:09
Молодой мужчина погиб в ДТП с лосем на трассе «Кола»
Автомобиль врезался в выбежавшего на дорогу зверя в Ленинградской области
Вечером 18 мая на трассе «Кола» в Ленинградской области произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает 47news.
По информации источника, авария случилась недалеко от Ладожского моста. Автомобиль «Фольксваген Поло» врезался в перебегающего дорогу лося. После столкновения машину выбросило в кювет.
На месте умер 20-летний водитель автомобиля. Известно, что он жил в Санкт-Петербурге. Его пассажир того же возраста госпитализирован. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe