Сотрудница РЖД в Карелии воровала белье из поезда и отправляла на СВО

Сотрудница РЖД в Карелии порядка полугода похищала из поезда постельное белье. Она отдавала украденное на благотворительность – чтобы отправили военным в зону СВО, сообщает паблик «РЖД горячая линия» ВКонтакте.

Женщине 40 лет, она живет в Петрозаводске и работает в АО «РЖД», обслуживает фирменный поезд «Москва-Петрозаводск». Во время уборки вагонов сотрудница похищала пледы, полотенца, комплекты постельного белья.

Она призналась, что передала часть украденного для отправки военнослужащим, участвующим в спецоперации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // фото: «РЖД горячая линия»/ВКонтакте