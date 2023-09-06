Сотрудница полиции в Карелии ехала домой и задержала пьяного водителя

Следователь полиции Алина Эммаусская поздним вечером ехала домой на автомобиле и задержала нарушителя. Лейтенант юстиции заметила пьяного водителя и задержала его, сообщили 6 сентября в Госавтоинспекции Карелии.

Сотрудница полиции увидела иномарку, которая странно маневрирует на оживленном проспекте. Водитель то набирал скорость, то сбрасывал, потом заехал на разделительную полосу.

Алина Эммаусская включила аварийные сигналы и заблокировала выезд нарушителю. Она пообщалась с водителем и поняла, что он пьян. Следователь вызвала наряд ГИБДД и не позволила нарушителю скрыться.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что 55-летний автомобилист нетрезв. // фото: freepik.com