Девочка в школе Лахденпохьи получила травму шеи и сотрясение мозга

Мать в Лахденпохье пожаловалась в прокуратуру после того, как ее несовершеннолетняя дочка получила травмы в школе. Надзорное ведомство защитило права девочки, сообщили в пресс-службе.

Стычка произошла во время учебного процесса, выяснили сотрудники прокуратуры.

- Работники учреждения своевременно не выявили и не пресекли конфликтную ситуацию среди учеников, которая привела к травме шейного отдела позвоночника и сотрясению головного мозга одной из школьниц,

- отметили они.

Прокурор Лахденпохского района подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки. Исковое заявление удовлетворили, сумма составила 50 тысяч рублей. // фото: Counselling/pixabay.com