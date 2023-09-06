06 сентября 2023, 19:12
Девочка в школе Лахденпохьи получила травму шеи и сотрясение мозга
Прокурор проверил образовательное учреждение и подал иск в суд
Мать в Лахденпохье пожаловалась в прокуратуру после того, как ее несовершеннолетняя дочка получила травмы в школе. Надзорное ведомство защитило права девочки, сообщили в пресс-службе.
Стычка произошла во время учебного процесса, выяснили сотрудники прокуратуры.
- Работники учреждения своевременно не выявили и не пресекли конфликтную ситуацию среди учеников, которая привела к травме шейного отдела позвоночника и сотрясению головного мозга одной из школьниц,
- отметили они.
Прокурор Лахденпохского района подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки. Исковое заявление удовлетворили, сумма составила 50 тысяч рублей. // фото: Counselling/pixabay.com