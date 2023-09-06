Мужчина сменил место прописки ради высокой пенсии и стал мошенником

Чтобы получать повышенную пенсию по выслуге лет, житель Петрозаводска пошел на небольшую хитрость. Она обернулась уголовным делом и условным сроком, сообщили в СУ СКР по региону.

Мужчина вышел на пенсию по выслуге лет. Когда он увольнялся, то поменял место регистрации - из Петрозаводска выписался в Лоухский район.

На отнесенных к Крайнему Северу территориях к пенсионным выплатам применяют повышенный районный коэффициент. Проблема в том, что 51-летний петрозаводчанин не жил в районе, а только зарегистрировался там.

Недостоверные сведения о своем фактическом месте проживания он представил в Пенсионный фонд, чтобы получать пенсию побольше.

Мошенничество выявили и возбудили уголовное дело. Незаконно полученная сумма превысила 280 тысяч рублей. На имущество подсудимого наложили арест для возмещения ущерба. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // фото: Paolinio/ pixabay.com