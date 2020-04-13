Сотрудница гостиницы в Карелии украла у постояльца огромную сумму

Жительница Прионежского района обвиняется к краже денег из гостиницы.

По информации прокуратуры Прионежского района, в феврале 2020 года обвиняемая во время уборки номера после выезда постояльцев увидела забытую ими сумку, в которой обнаружила крупную денежную сумму – 6,2 тысячи евро и 200 тысяч рублей.

Сумку она спрятала в мешок для грязного белья и вынесла в соседний номер, а затем похитила деньги.

Следует отметить, что потерпевший ехал из Мурманска в Санкт-Петербург и в дальнейшем за границу для прохождения дорогостоящего лечения.

Благодаря профессионализму сотрудников полиции преступление было раскрыто по горячим следам, часть похищенных денег обнаружена и возращена потерпевшему.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.