Сотрудница гостиницы в Карелии украла у постояльца огромную сумму
Жительница Прионежского района обвиняется к краже денег из гостиницы.
По информации прокуратуры Прионежского района, в феврале 2020 года обвиняемая во время уборки номера после выезда постояльцев увидела забытую ими сумку, в которой обнаружила крупную денежную сумму – 6,2 тысячи евро и 200 тысяч рублей.
Сумку она спрятала в мешок для грязного белья и вынесла в соседний номер, а затем похитила деньги.
Следует отметить, что потерпевший ехал из Мурманска в Санкт-Петербург и в дальнейшем за границу для прохождения дорогостоящего лечения.
Благодаря профессионализму сотрудников полиции преступление было раскрыто по горячим следам, часть похищенных денег обнаружена и возращена потерпевшему.
Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.