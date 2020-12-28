Сотням карельских предпринимателей компенсировали затраты

Почти 1 500 предпринимателей региона получили субсидии на компенсацию затрат в этом году, сообщает Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия.

Общий объем финансовой поддержки малому и среднему бизнесу достиг 400 млн рублей. Наиболее востребованной формой помощи стала субсидия на компенсацию затрат по приобретению оборудования, компенсацию коммунальных платежей, арендной платы, процентной ставки и лизинговых платежей.

В условиях распространения коронавируса появились новые направления поддержки. Так субъекты малого и среднего предпринимательства смогли частично компенсировать затраты на арендную плату за пользование помещениями, на приобретение СИЗ, оборудования, предназначенного к использованию в целях производства средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.

За 2020 год министерством проведено шесть заявочных кампаний. В рамках декабрьской, предприниматели получают компенсацию затрат на приобретение бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха, защитных перегородок, термометров, стационарных диспенсеров.

В настоящее время Министерство подписывает с предпринимателями соглашения о предоставлении субсидий. Порядка 48 миллионов рублей они получат до конца года.

С результатами конкурсных отборов можно ознакомиться на сайте министерства.

Фото с сайта rbsmi.ru