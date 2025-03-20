Соседи Карелии признаны самой счастливой страной в мире

Финляндия в очередной раз заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран. Соответствующая информация появилась на сайте, который занимается подобными исследованиями.

В списке счастливых стран Россия заняла 66-е место. Отмечается, что в прошлом году наша страна заняла 72-ю позицию.

Второе и третье место снова забрали Дания и Исландия. За ними следует Швеция. В первую десятку самых счастливых стран также вошли Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. Самой несчастливой страной снова назвали Афганистан, рядом с ним оказались Ливан, Сьерра-Леоне и Малави.