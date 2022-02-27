Сортавальские спортсменки отличились в Петербурге

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту проходили 25-26 февраля в Петербурге. Победителям вручала призы олимпийская чемпионка Светлана Журова, сообщили в Минспорта Карелии.

В состязаниях приняли участие 300 спортсменов из 14 регионов страны. Конькобежки Карелии выступили достойно.

Республику представляли конькобежцы сортавальской спортивной школы олимпийского резерва: Анфиса Васькова, Софья Пельтихина, Анастасия Колпина, Максим Алексеев, Матвей Сахатаров, Екатерина Сербунова, Диана Татаринова и Арина Манчаускайте.

По итогам двух соревновательных дней в десятку сильнейших попала Анфиса Васькова, занявшая шестое место по сумме дистанций, и Екатерина Сербунова, ставшая девятой на дистанции 500 метров. Остальные спортсмены улучшили личные результаты и получили ценный соревновательный опыт. // Фото: источник