Карельские гимнастки стали лучшими на Чемпионате СЗФО

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике проходил 21-24 февраля в Кировске. Команда Карелии выступила очень достойно, сообщили в Минспорта Карелии.

Ксения Анимимова, Анастасия Натарьева, Виталина Москаленко, Руфина Неврозова, Екатерина Торопова и Милана Нестерова стали первыми в групповых упражнениях.

В командном зачете Карелия заняла второе место. В составе команды были София Тяхти, Ксения Анисимова, Руфина Невзорова, Виталина Москаленко, Арина Нестерова и Дарья Новикова.

Карельская гимнастка Ксения Анисимова попала на соревнованиях в сильнейший поток.

Она заняла 7 место и стала первой запасной на Чемпионат России в индивидуальной программе. Соревнования пройдут с 6 по 12 марта во Дворце Винер-Усмановой в Москве. // Фото: источник