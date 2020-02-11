Соревнования по ездовому спорту пройдут в Карелии

29 февраля и 1 марта в поселке Чална состоятся Чемпионат и Первенство Карелии по зимним дисциплинам ездового спорта.

Ездовой спорт в Карелии выходит на новый виток, отметили в пресс-службе Минспорта РК. В республике появляются новые трассы для проведения тренировочных заездов, а также для полномасштабных спортивных мероприятий.

В стартах примут участие около 60 спортсменов из разных городов России. Они будут соревноваться в дисциплинах- нарта-спринт (2, 4, 6 собак) и скиджоринг.

Участники Чемпионата и Первенства Карелии по зимним дисциплинам ездового спорта, а также зрители познакомятся с карельским дедом морозом - Талвиукко. Соревнования начнутся календарной зимой, а закончатся масленичным разгуляем уже весной, добавили в Минспорта Карелии.