Сообщения о минировании школ и детсадов прокомментировало УФСБ Карелии

Ситуацию с сообщениями о минировании объектов социальной инфраструктуры прокомментировали в УФСБ Карелии. Пресс-служба ведомства отметила, что к звонкам причастны иностранные структуры.

Напомним, тревожная информация поступила в школы и детские сады Петрозаводска утром 3 апреля. По тревоге подняли экстренные службы, но нигде никаких бомб не нашли. В ФСБ подтвердили, что сообщения оказались ложными.

- Каждое из таких обращений тщательно проверяют правоохранительные органы с привлечением специальных сил и средств,

- предупредили в ведомстве.

ФСБ напомнила, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. // фото: freepik.com