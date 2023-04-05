05 апреля 2023, 13:11
Сообщения о минировании школ и детсадов прокомментировало УФСБ Карелии
Федеральная служба безопасности объяснила, что сделает с «шутниками»
Ситуацию с сообщениями о минировании объектов социальной инфраструктуры прокомментировали в УФСБ Карелии. Пресс-служба ведомства отметила, что к звонкам причастны иностранные структуры.
Напомним, тревожная информация поступила в школы и детские сады Петрозаводска утром 3 апреля. По тревоге подняли экстренные службы, но нигде никаких бомб не нашли. В ФСБ подтвердили, что сообщения оказались ложными.
- Каждое из таких обращений тщательно проверяют правоохранительные органы с привлечением специальных сил и средств,
- предупредили в ведомстве.
ФСБ напомнила, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. // фото: freepik.com