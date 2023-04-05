Пропавшего в Петрозаводске мужчину нашли и отправят в Белоруссию

Нашли 39-летнего мужчину, которого разыскивали волонтеры в Петрозаводске. О том, что Владислава Праведного ищут с 1 января, сообщали участники отряда «ЛизаАлерт». И вот волонтеры «Доброспаса» рассказали, что человека обнаружили.

Оказалось, что мужчина – гражданин Белоруссии. Он приехал с товарищем в Карелию и пытался устроиться на работу, сообщили в пресс-службе Кондопожского городского суда.

Однако найти работу не получилось, Владиславу пришлось жить на улице, денег у него не было.

Полицейские проверили его документы и задержали за нарушение миграционного законодательства. Белорус находился в России более 90 дней.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме двух тысяч рублей и постановил принудительно выдворить за пределы РФ.

Пока решение не исполнено, мужчину поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД. Он не возражает и жаждет вернуться домой, просто у него нет денег на билет.