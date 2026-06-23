Сообщение о капремонте лишило жительницу Карелии полутора млн рублей

Аферисты обманули жительницу Сортавалы под предлогом участия в капитальном ремонте дома

Фото: Петрозаводск говорит

В полицию Сортавалы обратилась 67-летняя горожанка, рассказав, как мошенники выманили их с мужем накопления. Так, женщина получила сообщение якобы из домового чата о проведении капитального ремонта. Для подтверждения своего участия надо было перейти по некой ссылке и вписать код, высветившийся на экране.

Вскоре пенсионерке позвонила незнакомка будто бы от портала «Госуслуги», сообщила о взломе аккаунта и предупредила испуганную женщину: «С Вами свяжутся».

Далее мнимый сотрудник Минцифры по фамилии Смирнов сказал жительнице Карелии, что от ее имени незаконно оформлена доверенность на преступника и злоумышленники уже пытались оформить кредиты. Пенсионерке предложили перевести все деньги на «безопасный казначейский счёт». После этого жительница Сортавалы стала выполнять указания неизвестных: купила новый телефон, установила программы для связи, а на старый скачала поддельное приложение банка. Вместе с мужем женщина приехала в Петрозаводск, где сняла деньги и перевела их большую часть через банкомат на указаный телефнными собеседниками счёт.

Через неделю через тот же банкомат она перечислила оставшиеся сбережения. После этого «Смирнов» пообещал, что с ней свяжутся, но на связь больше никто не вышел.

Ущерб составил 1 млн 435 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, собщили в МВД Карелии.