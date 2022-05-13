У Суоярвского музея появился свой фирменный стиль

В Суоярви отметили пятилетие местного историко-краеведческого музея. Теперь учреждение имеет свой бренд. Он разработан жителем районного центра, выпускником факультета дизайна ПГУ Александром Юршой.

Далеко не все российские краеведческие музеи имеют свой полноценный фирменный стиль, отметил Юрша на круглом столе, прошедшем в рамках юбилейных мероприятий.

По мнению дизайнера, бренд будет способствовать укреплению имиджа музея и утверждению значимости в культурной среде Суоярви, а также внесет вклад в формирование культурного и территориального бренда всего Суоярвского района.