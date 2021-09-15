Социальный автобус в поликлинику № 4 в Петрозаводске стал ходить чаще

Со среды, 15 сентября, число рейсов социального автобуса до поликлиники № 4 города Петрозаводска увеличилось. Их теперь не пять, как раньше, а восемь, сообщили на автовокзале столицы Карелии.

Ходить автобусы будут по будним дням с остановки «улица Ровио». Первый рейс стартует в 08:00, последний идет в 17:25.

Воспользоваться льготой могут Ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР, России и социалистического труда, инвалиды 1 и 2 групп и сопровождающие их лица, а также пенсионеры.

Для этих категорий граждан проезд будет бесплатным. // Фото: Минтранс Карелии