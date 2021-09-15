Компания в Костомукше уплатила налоги под угрозой потери 12 грузовиков

Налоговики через суд взыскали с одного из предприятий Костомукши долги по налогам на сумму 180 тысяч рублей. Судебные приставы занялись имуществом юрлица и побудили его заплатить, сообщили в УФССП по Карелии.

Пристав-исполнитель ввел запрет на регистрационные действия, каксающиеся 12-ти грузовых транспортных средств. Руководителя организации по телефону предупредили, что на грузовики могут обратить взыскание.

Он предпочел немедленно погасить долг по налогам. Деньги юрлицо перечислило в течение пяти дней. // Фото: ngsdo