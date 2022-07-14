14 июля 2022, 13:33
Соцсети

Собаки защитили хозяйку от змеи длиной не менее метра

Опасная рептилия заползла во двор дома в Карелии

Большая змея заползла во двор частного дома в городе Лахденпохья. Об этом пишут в группе «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА» ВКонтакте.

Опасного гада увидели и разорвали собаки, принадлежащие хозяйке. Они защитили женщину.

- Змею длиной 1 метр в хозяйском дворе обнаружила собака Муха, а обезвредил пес Микки. Обе собаки принадлежат Валентине Степановой из Лахденпохья, сказано в сообщении. // Фото: «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА»/ ВКонтакте

 

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Метки: 
новости Карелии
лахднпохья
змея
собаки