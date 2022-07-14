Собаки защитили хозяйку от змеи длиной не менее метра

Большая змея заползла во двор частного дома в городе Лахденпохья. Об этом пишут в группе «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА» ВКонтакте.

Опасного гада увидели и разорвали собаки, принадлежащие хозяйке. Они защитили женщину.